Куракина Екатерина Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина Екатерина Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.10.1820

Муж: Куракин Максим Кузьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Илья Куракинъ, Яфимъ Черняковъ, Петръ Ионовъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
18.09.1824

Дочь: Фекла Максимова

Отец ребёнка: Куракин Максим Кузьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.07.1828

Сын: Куракин Илья Максимов

Отец ребёнка: Куракин Максим Кузьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.09.1829

Дочь: Марья Максимова

Отец ребёнка: Куракин Максим Кузьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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