Куракина Екатерина Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1820
воспреемники: Илья Куракинъ, Яфимъ Черняковъ, Петръ Ионовъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
18.09.1824
Дочь: Фекла Максимова
Отец ребёнка: Куракин Максим Кузьмин
Рождение ребёнка
15.07.1828
Отец ребёнка: Куракин Максим Кузьмин
Рождение ребёнка
01.09.1829
Дочь: Марья Максимова
Отец ребёнка: Куракин Максим Кузьмин
Смерть
Неизвестно