(Куракина) Марья Максимова
Место рождения
Дата рождения01.09.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.09.1829
воспреемница: Казенный крестьянска Екатерины Стефановой Петровой дочь ея воспреемніца девица Федосья Гаврилова | Казанская церковь
Рождение
01.09.1829
Крещение
20.04.1841
воспреемница Симеон Фиодорова Матвеева | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно