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(Куракина) Марья Максимова

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.09.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1805 г.р.

Мать

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.09.1829
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемница: Казенный крестьянска Екатерины Стефановой Петровой дочь ея воспреемніца девица Федосья Гаврилова | Казанская церковь
Рождение
01.09.1829

Отец: Куракин Максим Кузьмин

Мать: Куракина Екатерина Матвеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
20.04.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемница Симеон Фиодорова Матвеева | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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