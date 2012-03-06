(Фёдорова) Ирина
Место рожденияSaint Petersburg, Russia
Дата рождения06.12.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1911
Отец: Фёдоров Борис Владимирович
Мать: Фёдорова Вера
Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
05.06.1941
Сын: Захаров Борис Константинович
Отец ребёнка: Захаров Константин
Рождение ребёнка
03.03.1948
Сын: Захаров Алексей Константинович
Отец ребёнка: Захаров Константин
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Moscow, Russia