(Фёдорова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фёдорова) Ирина

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Место рождения

Saint Petersburg, Russia

Дата рождения

06.12.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1911

Отец: Фёдоров Борис Владимирович

Мать: Фёдорова Вера

Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
05.06.1941

Сын: Захаров Борис Константинович

Отец ребёнка: Захаров Константин

Рождение ребёнка
03.03.1948

Сын: Захаров Алексей Константинович

Отец ребёнка: Захаров Константин

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Moscow, Russia
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