Фёдоров Борис Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1881
Дата смерти1953
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1881
Рождение ребёнка
06.12.1911
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Фёдорова Вера
Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
15.05.1917
Сын: Фёдоров Георгий Борисович
Мать ребёнка: Фёдорова Вера
Sestroretsk, Saint Petersburg Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1953