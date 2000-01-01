Фёдоров Борис Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдоров Борис Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1881

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1881

Отец: Фёдоров Владимир Сергеевич

Мать: Фёдорова Ольга Флегонтовна

Рождение ребёнка
06.12.1911

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Фёдорова Вера

Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
15.05.1917

Сын: Фёдоров Георгий Борисович

Мать ребёнка: Фёдорова Вера

Sestroretsk, Saint Petersburg Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1953
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