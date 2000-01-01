Фёдорова Ольга Флегонтовна
Место рожденияSestroretsk, Saint Petersburg Russia
Дата рождения1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1881
Сын: Фёдоров Борис Владимирович
Отец ребёнка: Фёдоров Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Даниель-Бек Ксения Владимировна
Отец ребёнка: Фёдоров Владимир Сергеевич
Sestroretsk, Saint Petersburg Russia
Работа или профессия
Неизвестно