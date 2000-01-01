Фёдорова Ольга Флегонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова Ольга Флегонтовна

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Место рождения

Sestroretsk, Saint Petersburg Russia

Дата рождения

1855

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Флегонт

Мать: Пелагея

Sestroretsk, Saint Petersburg Russia
Рождение ребёнка
01.04.1881

Сын: Фёдоров Борис Владимирович

Отец ребёнка: Фёдоров Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Даниель-Бек Ксения Владимировна

Отец ребёнка: Фёдоров Владимир Сергеевич

Sestroretsk, Saint Petersburg Russia
Работа или профессия
Неизвестно
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