Фёдоров Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1881
Сын: Фёдоров Борис Владимирович
Мать ребёнка: Фёдорова Ольга Флегонтовна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Даниель-Бек Ксения Владимировна
Мать ребёнка: Фёдорова Ольга Флегонтовна
Военная служба
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Военный интендант
Работа или профессия
Неизвестно
Русская армия Казацкие войска
Генерал
Смерть
Неизвестно
Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург