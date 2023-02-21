Фёдоров Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдоров Владимир Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1881

Сын: Фёдоров Борис Владимирович

Мать ребёнка: Фёдорова Ольга Флегонтовна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Даниель-Бек Ксения Владимировна

Мать ребёнка: Фёдорова Ольга Флегонтовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Военный интендант
Работа или профессия
Неизвестно
Русская армия Казацкие войска
Генерал
Смерть
Неизвестно
Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
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