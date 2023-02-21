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Фёдоров Георгий Борисович

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Место рождения

Sestroretsk, Saint Petersburg Russia

Дата рождения

15.05.1917

Дата смерти

07.02.1993

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1917

Отец: Фёдоров Борис Владимирович

Мать: Фёдорова Вера

Sestroretsk, Saint Petersburg Russia
Рождение ребёнка
02.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.04.1956

Сын: Фёдоров Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Moscow, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Археолог, доктор исторических наук
Смерть
07.02.1993
London, England United Kingdom
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