Фёдоров Георгий Борисович
Место рожденияSestroretsk, Saint Petersburg Russia
Дата рождения15.05.1917
Дата смерти07.02.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1917
Отец: Фёдоров Борис Владимирович
Мать: Фёдорова Вера
Sestroretsk, Saint Petersburg Russia
Рождение ребёнка
02.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.04.1956
Сын: Фёдоров Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Moscow, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Археолог, доктор исторических наук
Смерть
07.02.1993
London, England United Kingdom