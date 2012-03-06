Захаров Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1910

Дата смерти

01.10.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1941

Сын: Захаров Борис Константинович

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
03.03.1948

Сын: Захаров Алексей Константинович

Мать ребёнка: Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.10.1973
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