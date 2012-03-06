Захаров Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1910
Дата смерти01.10.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1941
Сын: Захаров Борис Константинович
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
03.03.1948
Сын: Захаров Алексей Константинович
Мать ребёнка: Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.10.1973