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Захаров Алексей Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1948

Дата смерти

06.03.2012

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1948

Отец: Захаров Константин

Мать: Ирина

Рождение ребёнка
12.08.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Moscow, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Moscow, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.03.2012
Moscow, Russia
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