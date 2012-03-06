Захаров Алексей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1948
Дата смерти06.03.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1948
Отец: Захаров Константин
Мать: Ирина
Рождение ребёнка
12.08.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Moscow, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Moscow, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.03.2012
Moscow, Russia