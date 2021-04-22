Гудович (Януш) Людмила Сергеевна
Место рождения
Дата рождения20.04.1957
Дата смерти22.04.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1957
Отец: Януш Сергей Семенович
Мать: Януш Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
23.12.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сороко Александр Александрович
г. Минск, Беларусь
Рождение ребёнка
09.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.2021
Похороны
Неизвестно