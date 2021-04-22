Гудович (Януш) Людмила Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудович (Януш) Людмила Сергеевна

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Место рождения

Дорогово, Кореличский район, Гродненская область

Дата рождения

20.04.1957

Дата смерти

22.04.2021

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

1957 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1957

Отец: Януш Сергей Семенович

Мать: Януш Татьяна Николаевна

Дорогово, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
23.12.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сороко Александр Александрович

г. Минск, Беларусь
Рождение ребёнка
09.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сороко Александр Александрович

Минск, Минск
Смерть
22.04.2021
Минск, Минск
Похороны
Неизвестно
Дорогово, Кореличский район, Гродненская область
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