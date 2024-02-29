Гудович Руслан Викторович
мужской, родился 09.04.1988, Минск, Минск
ОтецГудович Виктор Францевич20.02.1954 г.р.
МатьГудович (Януш) Людмила Сергеевна20.04.1957 г.р.
Супруги
Гудович (Житкова) Дарья Юрьевна30.07.1991 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1988
Бракосочетание
10.07.2015
Рождение ребёнка
10.10.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гудович (Житкова) Дарья Юрьевна
Рождение ребёнка
04.02.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гудович (Житкова) Дарья Юрьевна