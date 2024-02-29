Гудович Руслан Викторович 09.04.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гудович Руслан Викторович

Автор
ДГ
Гудович Д.

мужской, родился 09.04.1988, Минск, Минск

Отец
Гудович Виктор Францевич20.02.1954 г.р.
Мать
Гудович (Януш) Людмила Сергеевна20.04.1957 г.р.
Супруги
Гудович (Житкова) Дарья Юрьевна30.07.1991 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1988

Отец: Гудович Виктор Францевич

Мать: Гудович (Януш) Людмила Сергеевна

Минск, Минск

Бракосочетание
10.07.2015

Жена: Гудович (Житкова) Дарья Юрьевна

Минск, Минск

Рождение ребёнка
10.10.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гудович (Житкова) Дарья Юрьевна

Минск, Минск

Рождение ребёнка
04.02.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гудович (Житкова) Дарья Юрьевна

Минск, Минск

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