Януш (Хлопко) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1925
Дата смерти07.09.2007
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925
Отец: Хлопко Николай
Рождение ребёнка
20.04.1957
Дочь: Гудович Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Януш Сергей Семенович
Дорогово, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Януш Сергей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
07.09.2007
Дорогово, Кореличский р-н, Гродненской обл, Беларусь
Похороны
Неизвестно
Дорогово, Кореличскийр-н, Гродненской обл., Беларусь