Януш (Хлопко) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Януш (Хлопко) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1925

Дата смерти

07.09.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925

Отец: Хлопко Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1957

Дочь: Гудович Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Януш Сергей Семенович

Дорогово, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Януш Сергей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Януш Сергей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Януш Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Януш Сергей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Януш Сергей Семенович

Смерть
07.09.2007
Дорогово, Кореличский р-н, Гродненской обл, Беларусь
Похороны
Неизвестно
Дорогово, Кореличскийр-н, Гродненской обл., Беларусь
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