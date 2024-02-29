Гудович Виктор Францевич 20.02.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гудович Виктор Францевич

Автор
ДГ
Гудович Д.

мужской, родился 20.02.1954, Минск, Минск

Отец
Гудович Франц Иосифович09.05.1919 г.р.
Мать
(Кузьмицкая) Мария Станиславовна01.10.1929 г.р.
Дети
Гудович Руслан Викторович09.04.1988 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1954

Отец: Гудович Франц Иосифович

Мать: (Кузьмицкая) Мария Станиславовна

Минск, Минск

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.04.1988

Сын: Гудович Руслан Викторович

Мать ребёнка: Гудович (Януш) Людмила Сергеевна

Минск, Минск

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