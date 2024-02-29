Гудович Виктор Францевич
мужской, родился 20.02.1954, Минск, Минск
ОтецГудович Франц Иосифович09.05.1919 г.р.
Мать(Кузьмицкая) Мария Станиславовна01.10.1929 г.р.
Дети
Гудович Руслан Викторович09.04.1988 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1954
Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.04.1988
Сын: Гудович Руслан Викторович
Мать ребёнка: Гудович (Януш) Людмила Сергеевна
Минск, Минск