(Кузьмицкая) Мария Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кузьмицкая) Мария Станиславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1929

Дата смерти

27.11.2011

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1918 г.р.
1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1929

Отец: Кузьмицкий Станислав Иосифович

Мать: Кузьмицкая Адольфа Казимировна

Рождение ребёнка
17.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гудович Франц Иосифович

г. Минск, Беларусь
Рождение ребёнка
20.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гудович Франц Иосифович

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисевич Петр Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудович Франц Иосифович

Смерть
27.11.2011
д. Ново-Гайна, Логойский р-н, Минская обл
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