(Кузьмицкая) Мария Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1929
Дата смерти27.11.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1929
Рождение ребёнка
17.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гудович Франц Иосифович
г. Минск, Беларусь
Рождение ребёнка
20.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гудович Франц Иосифович
Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.2011
д. Ново-Гайна, Логойский р-н, Минская обл