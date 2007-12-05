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Януш Сергей Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1921

Дата смерти

05.12.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1921

Отец: Януш Семен Матвеевич

Мать: Януш Евдокия

Рождение ребёнка
20.04.1957

Дочь: Гудович Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Януш Татьяна Николаевна

Дорогово, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Януш Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Януш Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Януш Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Януш Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Януш Татьяна Николаевна

Смерть
05.12.2007
Дорогово, Кореличский р-н, Гродненской обл, Беларусь
Похороны
Неизвестно
Дорогово, Кореличскийр-н, Гродненской обл., Беларусь
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