Януш Сергей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1921
Дата смерти05.12.2007
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1921
Отец: Януш Семен Матвеевич
Мать: Януш Евдокия
Рождение ребёнка
20.04.1957
Дочь: Гудович Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Януш Татьяна Николаевна
Дорогово, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Януш Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
05.12.2007
Дорогово, Кореличский р-н, Гродненской обл, Беларусь
Похороны
Неизвестно
Дорогово, Кореличскийр-н, Гродненской обл., Беларусь