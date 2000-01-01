Шарова (Бояршинова) Параскева (Параскева Трофимовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова (Бояршинова) Параскева (Параскева Трофимовна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

16.04.1902

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Бояршинов Трофим Дмитриевич

Мать: Бояршинов Акилина

Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Бракосочетание
04.02.1845

Муж: Шаров Андрей Алексеевич

Гольяны
Рождение ребёнка
16.12.1847

Дочь: Колесников Ульяния Андреевна

Отец ребёнка: Шаров Андрей Алексеевич

Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1850

Сын: Шаров Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Шаров Андрей Алексеевич

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Боронников Александра Андреевна

Отец ребёнка: Шаров Андрей Алексеевич

Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
26.11.1854

Дочь: Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Шаров Андрей Алексеевич

Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
1856

Сын: Шаров Стефан Андреевич

Отец ребёнка: Шаров Андрей Алексеевич

Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
21.05.1859

Дочь: Лузин Феодосия Андреевна

Отец ребёнка: Шаров Андрей Алексеевич

Гольяны
Рождение ребёнка
1869

Сын: Шаров Иван Андреевич

Отец ребёнка: Шаров Андрей Алексеевич

Гольяны
Смерть
16.04.1902
Гольяны Острожка
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