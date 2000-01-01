Шарова (Бояршинова) Параскева (Параскева Трофимовна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти16.04.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Бояршинов Трофим Дмитриевич
Мать: Бояршинов Акилина
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Бракосочетание
04.02.1845
Гольяны
Рождение ребёнка
16.12.1847
Дочь: Колесников Ульяния Андреевна
Отец ребёнка: Шаров Андрей Алексеевич
Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Шаров Андрей Алексеевич
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Боронников Александра Андреевна
Отец ребёнка: Шаров Андрей Алексеевич
Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
26.11.1854
Дочь: Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Шаров Андрей Алексеевич
Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Шаров Андрей Алексеевич
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
21.05.1859
Дочь: Лузин Феодосия Андреевна
Отец ребёнка: Шаров Андрей Алексеевич
Гольяны
Рождение ребёнка
1869
Сын: Шаров Иван Андреевич
Отец ребёнка: Шаров Андрей Алексеевич
Гольяны
Смерть
16.04.1902
Гольяны Острожка