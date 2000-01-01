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Шаров Андрей Алексеевич

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Место рождения

Гольяны Острожка

Дата рождения

1825

Дата смерти

26.09.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Шаров (sharov) Алексей Дмитриевич

Мать: Шарова 1-я

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Бракосочетание
04.02.1845

Жена: Шарова Параскева (Параскева Трофимовна)

Гольяны
Рождение ребёнка
16.12.1847

Дочь: Колесников Ульяния Андреевна

Мать ребёнка: Шарова Параскева (Параскева Трофимовна)

Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1850

Сын: Шаров Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Шарова Параскева (Параскева Трофимовна)

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Боронников Александра Андреевна

Мать ребёнка: Шарова Параскева (Параскева Трофимовна)

Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
26.11.1854

Дочь: Варвара Андреевна

Мать ребёнка: Шарова Параскева (Параскева Трофимовна)

Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
1856

Сын: Шаров Стефан Андреевич

Мать ребёнка: Шарова Параскева (Параскева Трофимовна)

Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
21.05.1859

Дочь: Лузин Феодосия Андреевна

Мать ребёнка: Шарова Параскева (Параскева Трофимовна)

Гольяны
Рождение ребёнка
1869

Сын: Шаров Иван Андреевич

Мать ребёнка: Шарова Параскева (Параскева Трофимовна)

Гольяны
Смерть
26.09.1892
Ф.719.Оп.9.Д.02 Стр.164
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