Шаров Андрей Алексеевич
Место рожденияГольяны Острожка
Дата рождения1825
Дата смерти26.09.1892
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Шаров (sharov) Алексей Дмитриевич
Мать: Шарова 1-я
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Бракосочетание
04.02.1845
Гольяны
Рождение ребёнка
16.12.1847
Дочь: Колесников Ульяния Андреевна
Мать ребёнка: Шарова Параскева (Параскева Трофимовна)
Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Шарова Параскева (Параскева Трофимовна)
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Боронников Александра Андреевна
Мать ребёнка: Шарова Параскева (Параскева Трофимовна)
Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
26.11.1854
Дочь: Варвара Андреевна
Мать ребёнка: Шарова Параскева (Параскева Трофимовна)
Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Шарова Параскева (Параскева Трофимовна)
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
21.05.1859
Дочь: Лузин Феодосия Андреевна
Мать ребёнка: Шарова Параскева (Параскева Трофимовна)
Гольяны
Рождение ребёнка
1869
Сын: Шаров Иван Андреевич
Мать ребёнка: Шарова Параскева (Параскева Трофимовна)
Гольяны
Смерть
26.09.1892
Ф.719.Оп.9.Д.02 Стр.164