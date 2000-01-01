Шаров Григорий Андреевич
Место рожденияГольяны Острожка
Дата рождения1850
Дата смерти05.08.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1867
Сын: Шаров Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Шаров Евдокия Семеновна
Гольяны
Бракосочетание
03.02.1869
Жена: Шаров Евдокия Семеновна
Гольяны
Рождение ребёнка
24.03.1884
Мать ребёнка: Шаров Евдокия Семеновна
Гольяны
Смерть
05.08.1912
Гольяны