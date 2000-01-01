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Шаров Григорий Андреевич

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Место рождения

Гольяны Острожка

Дата рождения

1850

Дата смерти

05.08.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Шаров Андрей Алексеевич

Мать: Шарова Параскева (Параскева Трофимовна)

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1867

Сын: Шаров Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Шаров Евдокия Семеновна

Гольяны
Бракосочетание
03.02.1869

Жена: Шаров Евдокия Семеновна

Гольяны
Рождение ребёнка
24.03.1884

Сын: Шаров Стефан Григорьевич

Мать ребёнка: Шаров Евдокия Семеновна

Гольяны
Смерть
05.08.1912
Гольяны
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