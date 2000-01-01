Шаров (Силина) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров (Силина) Евдокия Семеновна

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Место рождения

Притыки

Дата рождения

1849

Дата смерти

11.01.1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Притыки
Рождение ребёнка
1867

Сын: Шаров Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Шаров Григорий Андреевич

Гольяны
Бракосочетание
03.02.1869

Муж: Шаров Григорий Андреевич

Гольяны
Рождение ребёнка
24.03.1884

Сын: Шаров Стефан Григорьевич

Отец ребёнка: Шаров Григорий Андреевич

Гольяны
Смерть
11.01.1915
Гольяны
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