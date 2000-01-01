Шаров (Силина) Евдокия Семеновна
Место рожденияПритыки
Дата рождения1849
Дата смерти11.01.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Притыки
Рождение ребёнка
1867
Сын: Шаров Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Шаров Григорий Андреевич
Гольяны
Бракосочетание
03.02.1869
Гольяны
Рождение ребёнка
24.03.1884
Отец ребёнка: Шаров Григорий Андреевич
Гольяны
Смерть
11.01.1915
Гольяны