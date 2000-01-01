Бояршинов (Бояршинова) Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояршинов (Бояршинова) Акилина

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Место рождения

Селища

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Селища
Бракосочетание
18.10.1811

Муж: Бояршинов Трофим Дмитриевич

Липовка Острожка
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Шарова Параскева (Параскева Трофимовна)

Отец ребёнка: Бояршинов Трофим Дмитриевич

Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Смерть
Неизвестно
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