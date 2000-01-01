Бояршинов (Бояршинова) Акилина
Место рожденияСелища
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Селища
Бракосочетание
18.10.1811
Липовка Острожка
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Шарова Параскева (Параскева Трофимовна)
Отец ребёнка: Бояршинов Трофим Дмитриевич
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Смерть
Неизвестно