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Бояршинов Трофим Дмитриевич

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Место рождения

Липовка Острожка

Дата рождения

1790

Дата смерти

09.04.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовка Острожка
Бракосочетание
18.10.1811

Жена: Бояршинов Акилина

Липовка Острожка
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Шарова Параскева (Параскева Трофимовна)

Мать ребёнка: Бояршинов Акилина

Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Смерть
09.04.1879
Липовка Острожка
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