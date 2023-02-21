Бояршинов Трофим Дмитриевич
Место рожденияЛиповка Острожка
Дата рождения1790
Дата смерти09.04.1879
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Липовка Острожка
Бракосочетание
18.10.1811
Жена: Бояршинов Акилина
Липовка Острожка
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Шарова Параскева (Параскева Трофимовна)
Мать ребёнка: Бояршинов Акилина
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Смерть
09.04.1879
Липовка Острожка