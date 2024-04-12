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Рюмин Василий Леонтьевич

Место рождения

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1744

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Рюмин Леонтий Иванович

Мать: Рюмина Пелагея Акинфиевна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1766

Сын: Рюмин Михайла Васильевич

Мать ребёнка: Рюмина Авдотья Дмитриевна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Рюмина Авдотья Дмитриевна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Рюмина Авдотья Дмитриевна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1776

Сын: Рюмин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Рюмина Авдотья Дмитриевна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рюмина Авдотья Дмитриевна

Смерть
1824
Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
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