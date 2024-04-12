Рюмин Василий Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Рюмин Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Рюмина Авдотья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Рюмина Авдотья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Рюмина Авдотья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Рюмина Авдотья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1824