Рюмин Михайла Васильевич
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Рюмина Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Рюмина Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Рюмина Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ефросинья Михайловна
Мать ребёнка: Рюмина Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Федосья Михайловна
Мать ребёнка: Рюмина Фёкла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рюмина Фёкла Ивановна
Смерть
Неизвестно