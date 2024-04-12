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Рюмин Михайла Васильевич

Место рождения

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Рюмин Василий Леонтьевич

Мать: Рюмина Авдотья Дмитриевна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Рюмина Фёкла Ивановна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Рюмин Симеон Михайлович

Мать ребёнка: Рюмина Фёкла Ивановна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1805

Сын: Рюмин Мосей Михайлович

Мать ребёнка: Рюмина Фёкла Ивановна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ефросинья Михайловна

Мать ребёнка: Рюмина Фёкла Ивановна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Федосья Михайловна

Мать ребёнка: Рюмина Фёкла Ивановна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рюмина Фёкла Ивановна

Смерть
Неизвестно
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