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Рюмина Авдотья Дмитриевна

Место рождения

Бурныковка, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Бурныковка, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Рюмин Михайла Васильевич

Отец ребёнка: Рюмин Василий Леонтьевич

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Рюмин Василий Леонтьевич

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Рюмин Василий Леонтьевич

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1776

Сын: Рюмин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Рюмин Василий Леонтьевич

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рюмин Василий Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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