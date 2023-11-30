Рюмина Авдотья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Рюмин Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Рюмин Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Рюмин Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Рюмин Василий Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно