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Рюмин Леонтий Иванович

Место рождения

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1709

Дата смерти

1768

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Рюмин Иван Софонович

Мать: не указана

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1744

Сын: Рюмин Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Рюмина Пелагея Акинфиевна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1746

Сын: Рюмин Филипп Леонтьевич

Мать ребёнка: Рюмина Пелагея Акинфиевна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1748

Сын: Рюмин Григорий Леонтьевич

Мать ребёнка: Рюмина Пелагея Акинфиевна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рюмина Пелагея Акинфиевна

Смерть
1768
Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
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