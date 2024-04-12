Рюмин Леонтий Иванович
Место рождения
Дата рождения1709
Дата смерти1768
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Рюмин Иван Софонович
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Рюмина Пелагея Акинфиевна
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Рюмина Пелагея Акинфиевна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Рюмин Григорий Леонтьевич
Мать ребёнка: Рюмина Пелагея Акинфиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1768