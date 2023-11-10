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Рюмин Иван Софонович

Место рождения

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1659

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659

Отец: Рюмин Софон

Мать: не указана

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1709

Сын: Рюмин Леонтий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1711

Сын: Рюмин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1716

Сын: Рюмин Семён Иванович

Мать ребёнка: не указана

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1719

Сын: Рюмин Прокофий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Смерть
Неизвестно
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