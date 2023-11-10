Рюмин Иван Софонович
Место рождения
Дата рождения1659
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659
Отец: Рюмин Софон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1711
Сын: Рюмин Фёдор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Рюмин Семён Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1719
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно