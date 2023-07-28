Моисей Петрович
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Петр Петрович
Мать: Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Карповна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Василий Моисеевич
Мать ребёнка: Акилина Карповна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Мавра Моисеевна
Мать ребёнка: Акилина Карповна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Матрена Моисеевна
Мать ребёнка: Акилина Карповна
Смерть
Неизвестно