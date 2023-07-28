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Моисей Петрович

Место рождения

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Петр Петрович

Мать: Екатерина Ивановна

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Карповна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Василий Моисеевич

Мать ребёнка: Акилина Карповна

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Мавра Моисеевна

Мать ребёнка: Акилина Карповна

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Матрена Моисеевна

Мать ребёнка: Акилина Карповна

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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