Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Моисей Петрович
Отец ребёнка: Петр Петрович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Прохор Петрович
Отец ребёнка: Петр Петрович
Рождение ребёнка
1746
Сын: Степан Петрович
Отец ребёнка: Петр Петрович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Петр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Петрович
Смерть
Неизвестно