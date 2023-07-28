Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1714 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Моисей Петрович

Отец ребёнка: Петр Петрович

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Прохор Петрович

Отец ребёнка: Петр Петрович

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Степан Петрович

Отец ребёнка: Петр Петрович

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Петр Петрович

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Петрович

Смерть
Неизвестно