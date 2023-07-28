Акилина Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Карповна

Место рождения

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисей Петрович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Василий Моисеевич

Отец ребёнка: Моисей Петрович

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Мавра Моисеевна

Отец ребёнка: Моисей Петрович

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Матрена Моисеевна

Отец ребёнка: Моисей Петрович

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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