Акилина Карповна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моисей Петрович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Василий Моисеевич
Отец ребёнка: Моисей Петрович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Мавра Моисеевна
Отец ребёнка: Моисей Петрович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Матрена Моисеевна
Отец ребёнка: Моисей Петрович
Смерть
Неизвестно