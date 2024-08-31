Дорогина Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1782
Рождение ребёнка
1800
Сын: Дорогин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Дорогин Василий Герасимович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Дорогин Василий Герасимович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Дорогин Василий Герасимович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Дорогин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Дорогин Василий Герасимович
Смерть
Неизвестно