Дорогина Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорогина Матрена Васильевна

Дорогина Матрена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1782

Муж: Дорогин Василий Герасимович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Дорогин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Дорогин Василий Герасимович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Дорогин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Дорогин Василий Герасимович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Дорогин Ипат Васильевич

Отец ребёнка: Дорогин Василий Герасимович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Дорогин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Дорогин Василий Герасимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.