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Дорогин Василий Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Дорогин Герасим Иванович

Мать: Дорогина Марфа Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Бракосочетание
1782

Жена: Дорогина Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Дорогин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Дорогина Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Дорогин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Дорогина Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Дорогин Ипат Васильевич

Мать ребёнка: Дорогина Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Дорогин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Дорогина Матрена Васильевна

Смерть
Неизвестно

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