Дорогин Василий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Дорогин Герасим Иванович
Мать: Дорогина Марфа Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Бракосочетание
1782
Рождение ребёнка
1800
Сын: Дорогин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Дорогина Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Дорогина Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Дорогина Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Дорогин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Дорогина Матрена Васильевна
Смерть
Неизвестно