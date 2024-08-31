Дорогина Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Еремина (Дорогина) Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Дорогин Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Дорогин Михаил Герасимович
Отец ребёнка: Дорогин Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Дорогина) Параскева Герасимовна
Отец ребёнка: Дорогин Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Дорогина) Ирина Герасимовна
Отец ребёнка: Дорогин Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Дорогина) Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Дорогин Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Дорогин Василий Герасимович
Отец ребёнка: Дорогин Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Дорогина) Агриппина Герасимовна
Отец ребёнка: Дорогин Герасим Иванович
Смерть
Неизвестно