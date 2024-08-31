Дорогина Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогина Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогин Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Еремина (Дорогина) Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Дорогин Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Дорогин Михаил Герасимович

Отец ребёнка: Дорогин Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Дорогина) Параскева Герасимовна

Отец ребёнка: Дорогин Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Дорогина) Ирина Герасимовна

Отец ребёнка: Дорогин Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Дорогина) Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Дорогин Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Дорогин Василий Герасимович

Отец ребёнка: Дорогин Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Дорогина) Агриппина Герасимовна

Отец ребёнка: Дорогин Герасим Иванович

Смерть
Неизвестно

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