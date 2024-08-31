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Дорогин Михаил Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Дорогин Герасим Иванович

Мать: Дорогина Марфа Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Дорогин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Дорогина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
20.10.1777 ст.

Сын: Дорогин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Дорогина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Дорогин Яков Михайлович

Мать ребёнка: Дорогина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Дорогина) Устинья Михайловна

Мать ребёнка: Дорогина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Дорогин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Дорогина Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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