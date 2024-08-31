Дорогин Михаил Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Дорогин Герасим Иванович
Мать: Дорогина Марфа Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дорогина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Дорогин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Дорогина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
20.10.1777 ст.
Сын: Дорогин Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Дорогина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Дорогина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Дорогина) Устинья Михайловна
Мать ребёнка: Дорогина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Дорогин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Дорогина Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно