Дорогина Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорогина Анна Алексеевна

Дорогина Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогин Михаил Герасимович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Дорогин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Дорогин Михаил Герасимович

Рождение ребёнка
20.10.1777 ст.

Сын: Дорогин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Дорогин Михаил Герасимович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Дорогин Яков Михайлович

Отец ребёнка: Дорогин Михаил Герасимович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Дорогина) Устинья Михайловна

Отец ребёнка: Дорогин Михаил Герасимович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Дорогин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Дорогин Михаил Герасимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.