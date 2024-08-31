Дорогина Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Сын: Дорогин Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Дорогин Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
20.10.1777 ст.
Сын: Дорогин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Дорогин Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Дорогин Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Дорогина) Устинья Михайловна
Отец ребёнка: Дорогин Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Дорогин Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Дорогин Михаил Герасимович
Смерть
Неизвестно