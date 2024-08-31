Дорогин Ипат Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Место жительства
Неизвестно
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дорогина Марфа Никитична
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Дорогина) Стефанида Ипатовна
Мать ребёнка: Дорогина Марфа Никитична
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Дорогина Марфа Никитична
Смерть
Неизвестно