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Дорогин Ипат Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Дорогин Василий Герасимович

Мать: Дорогина Матрена Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогина Марфа Никитична

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Дорогина) Стефанида Ипатовна

Мать ребёнка: Дорогина Марфа Никитична

Рождение ребёнка
1844

Сын: Дорогин Сергей Ипатович

Мать ребёнка: Дорогина Марфа Никитична

Смерть
Неизвестно

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