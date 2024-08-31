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Дорогин Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Дорогин Василий Герасимович

Мать: Дорогина Матрена Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогина (Захарова) Параскева Федотовна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Дорогина) Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Дорогина (Захарова) Параскева Федотовна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Дорогин Фотий Васильевич

Мать ребёнка: Дорогина (Захарова) Параскева Федотовна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Дорогин Даниил Васильевич

Мать ребёнка: Дорогина (Захарова) Параскева Федотовна

Смерть
Неизвестно

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