Дорогин Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Место жительства
Неизвестно
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Дорогина) Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Дорогина (Захарова) Параскева Федотовна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Дорогина (Захарова) Параскева Федотовна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Дорогин Даниил Васильевич
Мать ребёнка: Дорогина (Захарова) Параскева Федотовна
Смерть
Неизвестно