Дорогина (Захарова) Параскева Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорогина (Захарова) Параскева Федотовна

Дорогина (Захарова) Параскева Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Дорогина) Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Дорогин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Дорогин Фотий Васильевич

Отец ребёнка: Дорогин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Дорогин Даниил Васильевич

Отец ребёнка: Дорогин Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.