Дорогина (Захарова) Параскева Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Дорогина) Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Дорогин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Дорогин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Дорогин Даниил Васильевич
Отец ребёнка: Дорогин Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно