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Замалиев Зяляй Замалиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1916

Дата смерти

15.10.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЗЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1916

Отец: Убайдулин Замайли Убайдулович

Мать: Убайдулина Гизаниса

Рождение ребёнка
15.12.1946

Дочь: Юсупова Симбика Зяляевна

Мать ребёнка: Замалиева Сайма

Бракосочетание
Около 1946

Жена: Замалиева Сайма

Рождение ребёнка
11.05.1951

Сын: Замалиев Фарит Зяляевич

Мать ребёнка: Замалиева Сайма

Рождение ребёнка
28.04.1955

Дочь: Ибрагимова Халида Зяляевна

Мать ребёнка: Замалиева Сайма

Рождение ребёнка
15.09.1959

Сын: Замалиев Ахат Зяляевич

Мать ребёнка: Замалиева Сайма

Бракосочетание
Около 1962

Жена: Замалиева Альфия Шакирзянович

Рождение ребёнка
17.11.1963

Дочь: Асанова Аниса Зяляевна

Мать ребёнка: Замалиева Альфия Шакирзянович

Рождение ребёнка
24.01.1967

Сын: Замалиев Фархат Зяляевич

Мать ребёнка: Замалиева Альфия Шакирзянович

Смерть
15.10.1996
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