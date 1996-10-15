Замалиев Зяляй Замалиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1916
Дата смерти15.10.1996
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1916
Отец: Убайдулин Замайли Убайдулович
Мать: Убайдулина Гизаниса
Рождение ребёнка
15.12.1946
Дочь: Юсупова Симбика Зяляевна
Мать ребёнка: Замалиева Сайма
Бракосочетание
Около 1946
Жена: Замалиева Сайма
Рождение ребёнка
11.05.1951
Мать ребёнка: Замалиева Сайма
Рождение ребёнка
28.04.1955
Дочь: Ибрагимова Халида Зяляевна
Мать ребёнка: Замалиева Сайма
Рождение ребёнка
15.09.1959
Мать ребёнка: Замалиева Сайма
Бракосочетание
Около 1962
Рождение ребёнка
17.11.1963
Дочь: Асанова Аниса Зяляевна
Мать ребёнка: Замалиева Альфия Шакирзянович
Рождение ребёнка
24.01.1967
Мать ребёнка: Замалиева Альфия Шакирзянович
Смерть
15.10.1996