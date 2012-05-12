Замалиев Фарит Зяляевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замалиев Фарит Зяляевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1951

Дата смерти

12.05.2012

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЗЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1951

Отец: Замалиев Зяляй Замалиевич

Мать: Замалиева Сайма

Рождение ребёнка
07.12.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
12.05.2012
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