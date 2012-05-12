Замалиев Фарит Зяляевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1951
Дата смерти12.05.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1951
Отец: Замалиев Зяляй Замалиевич
Мать: Замалиева Сайма
Рождение ребёнка
07.12.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
12.05.2012