Замалиева Сайма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замалиева Сайма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1962

Пол

Женский

Добавил:

ЗЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1946

Дочь: Юсупова Симбика Зяляевна

Отец ребёнка: Замалиев Зяляй Замалиевич

Бракосочетание
Около 1946

Муж: Замалиев Зяляй Замалиевич

Рождение ребёнка
11.05.1951

Сын: Замалиев Фарит Зяляевич

Отец ребёнка: Замалиев Зяляй Замалиевич

Рождение ребёнка
28.04.1955

Дочь: Ибрагимова Халида Зяляевна

Отец ребёнка: Замалиев Зяляй Замалиевич

Рождение ребёнка
15.09.1959

Сын: Замалиев Ахат Зяляевич

Отец ребёнка: Замалиев Зяляй Замалиевич

Смерть
Около 1962
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