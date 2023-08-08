Замалиева Сайма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.12.1946
Дочь: Юсупова Симбика Зяляевна
Отец ребёнка: Замалиев Зяляй Замалиевич
Бракосочетание
Около 1946
Рождение ребёнка
11.05.1951
Отец ребёнка: Замалиев Зяляй Замалиевич
Рождение ребёнка
28.04.1955
Дочь: Ибрагимова Халида Зяляевна
Отец ребёнка: Замалиев Зяляй Замалиевич
Рождение ребёнка
15.09.1959
Отец ребёнка: Замалиев Зяляй Замалиевич
Смерть
Около 1962