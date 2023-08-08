Асанова Аниса Зяляевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанова Аниса Зяляевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЗЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1963

Отец: Замалиев Зяляй Замалиевич

Мать: Замалиева Альфия Шакирзянович

Рождение ребёнка
08.05.1989

Дочь: Мухаметзянова Руфина Салаватовна

Отец ребёнка: Асанов Салават Джавидович

Рождение ребёнка
10.05.?

Дочь: Курбанова Алия Салаватовна

Отец ребёнка: Асанов Салават Джавидович

Рождение ребёнка
28.11.?

Дочь: Тоирова Лилия Салаватовна

Отец ребёнка: Асанов Салават Джавидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Салават Джавидович

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