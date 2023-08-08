Асанова Аниса Зяляевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1963
Рождение ребёнка
08.05.1989
Дочь: Мухаметзянова Руфина Салаватовна
Отец ребёнка: Асанов Салават Джавидович
Рождение ребёнка
10.05.?
Дочь: Курбанова Алия Салаватовна
Отец ребёнка: Асанов Салават Джавидович
Рождение ребёнка
28.11.?
Дочь: Тоирова Лилия Салаватовна
Отец ребёнка: Асанов Салават Джавидович
Бракосочетание
Неизвестно