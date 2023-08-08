Замалиев Фархат Зяляевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замалиев Фархат Зяляевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЗЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1967

Отец: Замалиев Зяляй Замалиевич

Мать: Замалиева Альфия Шакирзянович

Рождение ребёнка
18.10.1990

Сын: Замалиев Равиль Фархатович

Мать ребёнка: Замалиева Аниса Анваровна

Рождение ребёнка
28.12.1992

Сын: Замалиев Эмиль Фархатович

Мать ребёнка: Замалиева Аниса Анваровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Замалиева Аниса Анваровна

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