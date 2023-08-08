Замалиев Фархат Зяляевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1967
Рождение ребёнка
18.10.1990
Сын: Замалиев Равиль Фархатович
Мать ребёнка: Замалиева Аниса Анваровна
Рождение ребёнка
28.12.1992
Сын: Замалиев Эмиль Фархатович
Мать ребёнка: Замалиева Аниса Анваровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Замалиева Аниса Анваровна