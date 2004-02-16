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Ушаков Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1952

Дата смерти

16.02.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1952

Отец: Ушаков Алексей Андреевич

Мать: Митина Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
15.06.1975

Сын: Ушаков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Грицынина Людмила Семёновна

Рождение ребёнка
23.09.1978

Сын: Ушаков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Грицынина Людмила Семёновна

Рождение ребёнка
27.10.1985

Сын: Ушаков Константин Александрович

Мать ребёнка: Грицынина Людмила Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грицынина Людмила Семёновна

Смерть
16.02.2004
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