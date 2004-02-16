Ушаков Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1952
Дата смерти16.02.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1952
Отец: Ушаков Алексей Андреевич
Мать: Митина Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
15.06.1975
Сын: Ушаков Алексей Александрович
Мать ребёнка: Грицынина Людмила Семёновна
Рождение ребёнка
23.09.1978
Сын: Ушаков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Грицынина Людмила Семёновна
Рождение ребёнка
27.10.1985
Сын: Ушаков Константин Александрович
Мать ребёнка: Грицынина Людмила Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.2004