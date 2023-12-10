Ушаков Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1921
Отец: Ушаков Андрей Степанович
Рождение ребёнка
04.08.1948
Сын: Ушаков Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Митина Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
11.01.1951
Мать ребёнка: Митина Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
30.07.1952
Сын: Ушаков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Митина Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
28.08.1955
Мать ребёнка: Митина Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
12.06.1959
Дочь: Ушакова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Митина Елена Яковлевна
Смерть
Неизвестно