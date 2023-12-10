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Ушаков Алексей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1921

Отец: Ушаков Андрей Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1948

Сын: Ушаков Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Митина Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
11.01.1951

Сын: Ушаков Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Митина Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
30.07.1952

Сын: Ушаков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Митина Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
28.08.1955

Сын: Ушаков Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Митина Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
12.06.1959

Дочь: Ушакова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Митина Елена Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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