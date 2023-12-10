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Митина Елена Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1930

Отец: Митин Яков Степанович

Мать: Мартынова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
04.08.1948

Сын: Ушаков Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Ушаков Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
11.01.1951

Сын: Ушаков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Ушаков Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
30.07.1952

Сын: Ушаков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Ушаков Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
28.08.1955

Сын: Ушаков Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Ушаков Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
12.06.1959

Дочь: Ушакова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Ушаков Алексей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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