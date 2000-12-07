Грицынина Людмила Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грицынина Людмила Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1956

Дата смерти

07.12.2000

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1956

Отец: Грицынин Семён Семёнович

Мать: Злобина-Лазовская Домна Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1975

Сын: Ушаков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Ушаков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
23.09.1978

Сын: Ушаков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Ушаков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
27.10.1985

Сын: Ушаков Константин Александрович

Отец ребёнка: Ушаков Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Александр Алексеевич

Смерть
07.12.2000
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