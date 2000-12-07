Грицынина Людмила Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1956
Дата смерти07.12.2000
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1956
Рождение ребёнка
15.06.1975
Сын: Ушаков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Ушаков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
23.09.1978
Сын: Ушаков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Ушаков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
27.10.1985
Сын: Ушаков Константин Александрович
Отец ребёнка: Ушаков Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.12.2000