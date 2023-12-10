Ушаков Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1978
Рождение ребёнка
20.05.2004
Сын: Ушаков Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Ушакова Анна Петровна
Рождение ребёнка
23.05.2006
Сын: Ушаков Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Ушакова Анна Петровна
Рождение ребёнка
26.08.2017
Дочь: Ушакова Мария Владимировна
Мать ребёнка: Ушакова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ушакова Анна Петровна