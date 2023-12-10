Ушаков Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушаков Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1978

Отец: Ушаков Александр Алексеевич

Мать: Грицынина Людмила Семёновна

Рождение ребёнка
20.05.2004

Сын: Ушаков Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Ушакова Анна Петровна

Рождение ребёнка
23.05.2006

Сын: Ушаков Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Ушакова Анна Петровна

Рождение ребёнка
26.08.2017

Дочь: Ушакова Мария Владимировна

Мать ребёнка: Ушакова Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Анна Петровна

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