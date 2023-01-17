Тючкалов Георгий Сидорович
Место рождения
Дата рождения16.04.1820 ст.
Дата смерти16.09.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1820 ст.
Отец: Тючкалов Сидор Ефимович
Мать: - Ховронья -
Рождение ребёнка
1845 ст.
Сын: Тючкалов Прокопий Георгиевич
Мать ребёнка: Мельникова Анисия Емельяновна
Рождение ребёнка
16.05.1849 ст.
Дочь: Тючкалова Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Мельникова Анисия Емельяновна
Рождение ребёнка
16.05.1849 ст.
Сын: Тючкалов Константин Георгиевич
Мать ребёнка: Мельникова Анисия Емельяновна
Бракосочетание
08.11.1849
Бракосочетание
08.11.1849
Рождение ребёнка
04.09.1850 ст.
Сын: Чучкалов Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: Мельникова Анисия Емельяновна
Рождение ребёнка
29.12.1857 ст.
Сын: Тючкалов Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Мельникова Анисия Емельяновна
Рождение ребёнка
12.07.1859 ст.
Дочь: Тючкалова Марина Георгиевна
Мать ребёнка: Мельникова Анисия Емельяновна
Смерть
16.09.1889 ст.