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Тючкалов Георгий Сидорович

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Место рождения

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

16.04.1820 ст.

Дата смерти

16.09.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1820 ст.

Отец: Тючкалов Сидор Ефимович

Мать: - Ховронья -

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Тючкалов Прокопий Георгиевич

Мать ребёнка: Мельникова Анисия Емельяновна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1849 ст.

Дочь: Тючкалова Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Мельникова Анисия Емельяновна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1849 ст.

Сын: Тючкалов Константин Георгиевич

Мать ребёнка: Мельникова Анисия Емельяновна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
08.11.1849

Жена: Мельникова Анисия Емельяновна

Бракосочетание
08.11.1849

Жена: Мельникова Анисия Емельяновна

Рождение ребёнка
04.09.1850 ст.

Сын: Чучкалов Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Мельникова Анисия Емельяновна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1857 ст.

Сын: Тючкалов Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Мельникова Анисия Емельяновна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1859 ст.

Дочь: Тючкалова Марина Георгиевна

Мать ребёнка: Мельникова Анисия Емельяновна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
16.09.1889 ст.
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