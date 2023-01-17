Тючкалов Сидор Ефимович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792 ст.
Отец: Тючкалов Ефим Андреевич
Мать: - Васса -
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Тючкалова Марья Сидоровна
Мать ребёнка: - Ховронья -
Рождение ребёнка
16.04.1820 ст.
Сын: Тючкалов Георгий Сидорович
Мать ребёнка: - Ховронья -
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Тючкалов Гавриил Сидорович
Мать ребёнка: - Ховронья -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тючкалова Елена Сидоровна
Мать ребёнка: - Ховронья -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: - Ховронья -
Смерть
Неизвестно