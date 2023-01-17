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Тючкалов Сидор Ефимович

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Место рождения

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792 ст.

Отец: Тючкалов Ефим Андреевич

Мать: - Васса -

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Тючкалова Марья Сидоровна

Мать ребёнка: - Ховронья -

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1820 ст.

Сын: Тючкалов Георгий Сидорович

Мать ребёнка: - Ховронья -

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Тючкалов Гавриил Сидорович

Мать ребёнка: - Ховронья -

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тючкалова Елена Сидоровна

Мать ребёнка: - Ховронья -

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тючкалов Фёдор Сидорович

Мать ребёнка: - Ховронья -

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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