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- Васса -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1766 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
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Рождение
Вычислено 1766 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1792 ст.

Сын: Тючкалов Сидор Ефимович

Отец ребёнка: Тючкалов Ефим Андреевич

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.

Дочь: Тючкалова Прасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Тючкалов Ефим Андреевич

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.

Сын: Тючкалов Савва Ефимович

Отец ребёнка: Тючкалов Ефим Андреевич

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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