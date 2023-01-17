- Васса -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1766 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1792 ст.
Отец ребёнка: Тючкалов Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.
Дочь: Тючкалова Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Тючкалов Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.
Отец ребёнка: Тючкалов Ефим Андреевич
Смерть
Неизвестно